تراند اليوم : بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة تتحدث عن أدوارها الجريئة ومشاهد العري...

تحدثت فنانة مصرية شهيرة، عن فترة ارتدائها الحجاب، ثم تخليها عنه، مشيرة إلى أن الحجاب عطلها عن مسيرتها الفنية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها ليست نادمة على هذه الفترة.
وقالت الفنانة المصرية عبير صبري :« أحببت هذه التجربة الشخصية (الحجاب) كثيرًا رغم تراجعي عنها»، متمنية أن يتقبل الله منها هذه الفترة؛ لأنها في هذا الوقت كانت تريد التقرب من الله وتعلّم الدين.
وكشفت "صبري" عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنها خجولة وانطوائية ومنعزلة عكس ما يظهر للجمهور على الشاشة خصوصًا في أدوارها الجريئة، قائلة: "طبيعي لا يحدث خلط بين شخصيتك الحقيقية والفنية، والأخيرة قد تكون عكس طبيعتك والتمثيل مرض وعلاج، أنا شخصية خجولة وانطوائية ومنعزلة وأحاول أن أتخلص من هذه العيوب في أدواري".
وعن تفاصيل زواجها والتعارف على زوجها أيمن البيّاع، قالت: إن زوجها محام وسفير نوايا حسنة وتعرفت عليه أثناء مبادرة كان ينظمها للاجئين في بيروت.
وأضافت صبري، أنها كانت ضمن الحملة التي كان ينظمها في بيروت لمساعدة اللاجئين، مشيرًة إلى أن زوجها اعترف لها بحبه من النظرة الأولى، وأكدت أنها بدأت تحبه بعد التعارف بـ 4 أيام.
وتابعت: "زوجي ده حبيبي وروح قلبي، والزواج غيّر بعض الأشياء فيا، منها إنه زود الصبر وكانت الصدفة إن زوجي خريج حقوق وكذلك أنا خريجة حقوق".