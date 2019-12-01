تراند اليوم : بسبب خيانة زوجها.. «أصالة» تبكي على «ذاك الغبي» (فيديو)



بعد الأنباء القوية عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصرى من زوجها طارق العريان والتي لم تخرج لنفيها، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة، دخلت "أصالة" في حالة بكاء هستيري أثناء إحيائها حفلًا في السعودية ضمن موسم الرياض عند أدائها أغنية «ذاك الغبي».

وأثار بكاء أصالة، الكثير من التساؤلات حول حقيقة طلاقها، وأبدى العديد من النشطاء تعاطفهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر النشطاء أن الفنانة لم تتمالك نفسها، معتبرين أن كلمات الأغنية عبرت عما في داخلها بسبب خلافها مع زوجها، وأشاد البعض بتماسك أصالة حتى أنها أكملت أغنيتها وهي تبكي دون أن يؤثر على أدائها، وهو ما ادى إلى تعاطف النشطاء معها.

#ذاك_الغبي

أغنية أكثر من رائعة ، و بكاء الفنانة أصالة على المسرح ، يعني أنها لا تؤدي أغنياتها على مسرحها بشكل سطحي و إنما بإحساسها و حواسها كلها 👌❤.

دموعك غالية علينا🕯👌@AssalaOfficial https://t.co/jGiRpi39i6 — Hatem M Al_Afeer Karam (@afeer_hatem) November 30, 2019

— Hatem M Al_Afeer Karam (@afeer_hatem)