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تراند اليوم : بسبب خيانة زوجها.. «أصالة» تبكي على «ذاك الغبي» (فيديو)

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بعد الأنباء القوية عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصرى من زوجها طارق العريان والتي لم تخرج لنفيها، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة، دخلت "أصالة" في حالة بكاء هستيري أثناء إحيائها حفلًا في ضمن موسم الرياض عند أدائها أغنية «ذاك الغبي».
وأثار بكاء أصالة، الكثير من التساؤلات حول حقيقة طلاقها، وأبدى العديد من النشطاء تعاطفهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر النشطاء أن الفنانة لم تتمالك نفسها، معتبرين أن كلمات الأغنية عبرت عما في داخلها بسبب خلافها مع زوجها، وأشاد البعض بتماسك أصالة حتى أنها أكملت أغنيتها وهي تبكي دون أن يؤثر على أدائها، وهو ما ادى إلى تعاطف النشطاء معها.

— Hatem M Al_Afeer Karam (@afeer_hatem)
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