تراند اليوم : شاهد| أول صورة لزوجة "عبدالرحمن أبوزهرة" التي فجع بوفاتها...



نشرت صفحة الممثل المصري، عبدالرحمن أبوزهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لزوجته سلوى الرافعي، التي فجع بوفاتها في وقت مبكر الجمعة.

ونعت الصفحة، زوجة أبوزهرة، قائلة: "انتقلت الي رحمة الله الكاتبة والأديبة الأستاذة سلوي الرافعي زوجة الفنان عبدالرحمن ابوزهرة ووالدة السيدة سحر ابوزهرة زوجة الفنان مفيد عاشور ود.مي ابوزهرة والاستاذ احمد ابوزهرة".

وأضافت: "ويقام العزاء يوم الثلاثاء الموافق ٣ ديسمبر بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم (العربي) بشارع صلاح سالم ولا اراكم الله مكروها".



بينما استعادت حفيدتها "سارة" ذكرياتها مع جدتها عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، ونشرت صورة لها برفقتها.

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وكتبت في رثائها: "إلى السيدة التي سافرت لحضور لحظة ولادتي، وكنا ننادي لها باسمها، لأنها ترفض فكرة التقدم في السن، ومنادتها بـ "تيتة"، إلى من خبأت الشيكولاتة في دولابها لتهادينا بها عند زيارتها، ودافعت عنا ضد كل من صرخ غي وجهنا، إلى من أورثتني حب السفر ورواية القصص".

ومضت في رثائها قائلة": "أتمنى أن ترقد روحك الجميلة في سلام، أنشر أول وآخر مرة شاهدتك فيها، سأفتقدك بشدة يا سلوى، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة".



