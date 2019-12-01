بالفيديو والصور: نبيل شعيل يطرب الحضور بمشاركة نوال

قدم الفنان نبيل شعيل ونوال الكويتية حفلًا مميزًا، اليوم السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض. “يا عسل من اللي ذاقك” كان صوت نبيل شعيل الذي يلخص قمة الطرب الخليجي ليطرب الحضور ويسعدهم على المسرح بباقة من أعماله المميزة، بمشاركة قوية من نوال الكويتية. في سياق متصل، تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققًا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مرور شهر ونصف.
يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد الموسم نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.
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