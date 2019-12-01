شاهيناز تُحيي حفل مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ

أعلنت ادارة مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ، عن إقامة حفل فنى ضخم تحييه المطربة شاهيناز، وكذلك فقرات إلقاء الشعر واستعراضات غنائية تقدم خلال أيام وليالي المهرجان، فضلًا عن مشاركة وتكريم مجموعة من الفنانين، منهم الفنان محمد جمعة، وأمير صلاح الدين، ورانيا منصور، وميرنا وليد، وعدد من المواهب الشبابية في إلقاء الشعر والغناء.

قال أشرف إبراهيم، رئيس المهرجان، ورئيس شركة أي فيجن، الجهة المنظمة، إننا حرصنا في هذه الدورة أن يكون هناك برنامج مميز ومتنوع ما بين فقرات فنية وثقافية وترفيهية.

إضافة إلى مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة، والرسم الجرافيكى، وتزيين ورسم الشوارع والميادين بشرم الشيخ، طوال فترة المهرجان، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بجنوب سيناء، التى تشارك بأكثر من ١٠٠ طالب وطالبة، فضلًا عن إقامة حفل للألوان خاص للأطفال من خلال إلقاء مساحيق الألوان على بعضهم البعض، والرسم على وجوه الأطفال بالألوان المبهجة الطبيعية صديقه البيئة.

كما يشهد المهرجان إقامة عدد من الندوات العلمية ومعرضًا سيقام على هامش المهرجان يستهدف التعرف على آخر ما وصل إليه

فى مجال تقنيات صناعة الدهانات والديكور على مستوى العالم، ولنؤكد مجددًا على ضرورة وأهمية دعم الصناعة والسياحة الداخلية من إقامة المهرجانات بأنواعها كافة.

يذكر أن مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ فى دورته السادسة ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، يقام فى الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وأفريقية وحضور أكثر من ١٢٠٠ شخصية عامة، وعدد من الفنانين والشعراء، وبمشاركة وفود، للمرة الأولى، من إيطاليا والصين وموريتانيا، كما سيشارك من الدول العربية، ليبيا ضيف شرف المهرجان، التى تشارك بوفد رسمى من الغرفة التجارة والصناعة في بنى غازى، والعراق والكويت وفلسطين والجزائر والسودان والأردن والسعودية.