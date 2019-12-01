لأول مرة يعرب سميرات يحيي حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوي

يستعد الموسيقى الأردني يعرب سميرات، لاحياء حفله الأول بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم، الأحد، وذلك على خشبة

مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يتخصص "يعرب" فى الموسيقى الكلاسيكية، وعمل على مزجها بروح الموسيقى الشرقية، وذلك من خلال تعاونه مع موسيقيين من الأردن وسورية ولبنان وفلسطين ومصر، وأميركا وسلوفينيا وتشيلي وكولومبيا.