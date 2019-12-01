بالفيديو.. عامل ايه في حياتك لـ مريم منيب تقترب من الـ 3 مليون مشاهدة

اقتربت أغنية "عامل أيه في حياتك" للفنانة مريم عامر منيب من حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ أيام على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يشار إلى أن "عامل ايه في حياتك" دويتو بين مريم ووالدها الراحل عامر منيب، منأغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.
يذكر ان الأغنية من كلمات تامر حسين، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومكساج هاني محروس، وإخراج خالد الشوربجي.
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