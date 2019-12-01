شاهد.. محمد إمام يكشف موعد طرح فيلم لص بغداد

أعلن الفنان محمد إمام عن انتهاء تصوير فيلم "لص بغداد" وموعد طرحه بدور العرض السينمائية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".. "لسه مخلص آخر مشهد في لص بغداد بعد سنة تصوير.. أكتر فيلم تعبت فيه.. وأكتر فيلم كان نفسي أعمل حاجة زيه.. شكرًا لكل زمايلي الفنانين اللي شاركوني بطولة الفيلم على إخلاصكم واجتهادكم وحبكم لشغلكم".

وتابع: "شكرًا للمؤلف تامر إبراهيم، والمخرج أحمد خالد موسى، انكم خلتوني أحقق حلمًا من أحلامي، شكرًا للمنتح تامر مرسي،

والمشرف على الإنتاج أحمد بدوي، إنكم خليتوا الحلم حقيقة.ومدير التصوير هيثم حسني وفريقه، مهندس الديكور أحمد شاكر وفريقه، مصممة الملابس إيمان الخميسي ومساعديها، فريق الإنتاج بقيادة أحمد سوكا، محمد السيد ويحيى زكريا، مهندس الصوت أحمد أبو ليلة ومساعديه، المونتير باهر رشيد، الموسيقار خالد الكمار، مصمم الأفيشات أحمد نمس، الأستاذ تامر مرتضى، مدير شركة أروما، وكل فريق المؤثرات البصرية، وكل فريق الإخراج.. شكرًا إنكم خليتوا الحلم صوت وصورة".

وأضاف: "شكرًا لكل رجالة فريق الأكشن، بقيادة أندرو ماكنزي، أنكم خلتوني أعمل أكشن جديد على السينما المصرية.. شكراً لفريقي الخاص اللي ما قدرش أعمل حاجة من غيرهم.. زغبي، أودي، ليبي، عربي، الماكيير عم محمد عبدالحميد ومساعديه رامي وهنوة، الكوافير يوسف أشقر وإسلام".

واستكمل حديثه قائلًا: "وعم الكل أخويا الكبير طارق الشورى.. وكل الفنيين والعمال والمساعدين اللي شاركوني الرحلة الطويلة.. انتوا أبطال الفيلم الحقيقيين".

واختتم حديثه قائلًا: "شكرًا لجمهوري الحبيب اللي تعليقاته ورسايله على أي صورة أو بوستر أو إعلان كانت بتديني طاقة معنوية في وسط التعب والإرهاق.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا.. ..ميعادنا في يناير إن شاء الله".

Advertisements