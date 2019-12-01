بالصور .. مهرجان الإسكندرية للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الاولي

شهدت قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة المزمع انطلاقها الثلاثاء الموافق3 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه أكد د. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان :"أن هذا المهرجان يأتي تأكيدا لدور مصر الرائد تدريس الفنون بشكل علمي وأكاديمي دعما لمواهب الشباب.

وأضاف "عبد العزيز" خلال كلمته أن المهرجان تلقى دعمًا كبيرًا من د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومن الهيئة العربية للمسرح، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة السياحة، وأكاديمية الفنون برعاية رئيسها د. أشرف زكي، والهيئة العامة المصرية للكتاب، ومحافظة الإسكندرية التي سهلت الإجراءات كافة، بالإضافة إلى د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية التي ستقام فيها كافة العروض المسرحية والورش التدريبية.

وأعلن "عبد العزيز" عن أسماء لجنة تحكيم المهرجان التي ترأسها د. سميرة محسن، وتضم في عضويتها كل من: الكويتي د. فهد السليم، العمانية د. عزة القصابي، السوري جمال سليمان، الأردنيان منذر رياحنة وإياد نصار، ومن مصر المخرج محمد سامي، الفنانة لقاء

الخميسي، د. أحمد عبد العزيز. وأشارت د. غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون وعضو اللجنة العليا للمهرجان أن المهرجان يأتي كخطوة لدعم المواهب الشابة وتشجيع التبادل الثقافي بين طلاب المعاهد والكليات المتخصصة، مضيفة أن المهرجان يكرم في دورته الأولى مجموعة من الفنانين، وهم: محمد صبحي، خالد النبوي، الكويتي داوود حسين، د. حسن عطية، د. عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

ونوه أيضا د. مصطفى سليم رئيس لجنة مشاهدة العروض، أن المهرجان يشارك فيه عشر عروض مسرحية، وهي: "الخروج إلى الحياة" من الكويت، "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية، "العاصفة" من المملكة العربية السعودية، "هناء" من المملكة المغربية، "الديكتاتور" من لبنان، "موشكا" من سلطنة عمان، ومن مصر "جبر الخواطر" و"الوحوش الزجاجية" و"إصابة شنيعة" و"أصحاب السعادة". وأشار "سليم" إلى أن لجنة المشاهدة قامت أولا باستبعاد كافة العروض التي تقدمت من قبل الفرق المستقلة

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التي كانت لا تعي أن المهرجان يستهدف المتخصصين فقط، كما وضعت اللجنة معايير تأسيسية للاختيار قد تتطور بعد ذلك، وكان أهمها أن تكون العروض المشاركة أنتجت خلال عام واحد لأنه مهرجان سنوي وسيتكرر.

وأضاف "سليم" أن المهرجان سيتضمن ثلاث ورش للإخراج المسرحي وحرفية الكتابة المسرحية وإعداد وحرفية الممثل، يحاضر فيها من تونس د. حمادي الوهايبي، ومن مصر د. علاء عبد العزيز، د. رانيا فتح الله. وأوضح د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان أن سبب تأخره عن بداية المؤتمر الصحفي يرجع إلى سفره المفاجئ للقاء محافظ الإسكندرية الجديد تأكيدا على تعاونه مع فريق عمل المهرجان حتى يخرج للنور بصورة مشرفة.

وعن سبب اختيار الإسكندرية لإقامة المهرجان فيها أشار "زكي" إلى أنه رغب في الخروج من مركزية القاهرة ودعم فرع المعهد العالي للفنون المسرحية هناك، ولذلك وقع الاختيار على إحدى طلابه ليكون مديرا للدورة الأولى من المهرجان التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

يهدف المهرجان، إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.