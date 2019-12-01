ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة ال​لبنان​ية ​ماغي بو غصن​ في حديث خاص لموقع "الفن"، عن تفائلها بإيجاد حلول وتحسن الوضع الراهن في لبنان، معتبرة أن لكل مشكلة ومرض حلول حتى ولو تأخرت، فلا بد أن تحصل فالفساد كبير في لبنان، وما يسميه الشعب مطالب هو بالحقيقة حقوقه الشرعية.

وتتابع ماغي دعمها الكامل للثورة اللبنانية منذ بدايتها، ونلاحظ إبتعادها عن الأمور الفنية العادية على مواقع التواصل الإجتماعية، وتركيزها على دعم الشعب اللبناني.

وكانت بو غصن​ قد عبّرت عن إنزعاجها من الأوضاع التي تحدث في لبنان، وكتبت في صفحتها الخاصة: "شو يعني لازم نمَوّن مواد غذائية ونمون أدوية ونمون بنزين وبعدين...شو قولكن نمَوّن اوكسيجين لان انقطع نفسنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ماغي بو غصن متفائلة: الفساد كبير ولكنإعلامية سعودية تهاجم شيرين عبد الوهاب وتطالب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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