خاص بالفيديو- شائعات لم ترحم بوسي.. وهكذا ترد عليها

ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الفنانة المصرية بوسي لموقع "الفن" عن تأثير الشهرة على حياتها الشخصية، مشيرة الى أمور عديدة يصبح المشهور محروماً منها. ولفتت الإنتباه الى تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على حياة المشاهير، ورغبة المتابعين الزائدة في معرفة تفاصيل حياة الفنان.

وعبّرت بوسي عن انزعاجها من الشائعات التي يتداولها المتابعون عن حياتها الخاصة، خصوصاً بعد انفصالها عن زوجها السابق وليد الفطيم، والذين حاولوا تشويه صورتها.

وردّت بوسي على الأخبار المهينة بحق مسيرتها الفنية، وذلك على طريقتها المميزة أمام كاميرا "الفن"، وخصوصا حول الشائعة التي أطلقها عليها زوجها وإتهامها بخيانته مع الممثل المصري ​كريم عبد العزيز​ بعد تعاونهما في أحد المسلسلات.

وذكرت بوسي أنها في طور الإستعداد لألبومها الجديد المرتقب، بالإضافة الى تصويرها عدداً من الأغنيات على طريقة الفيديو كليب.

الجدير ذكره أن بوسي تؤدي دور البطولة في مسلسل "​الديفا​"، الذي يعرض على خدمة shahid.net، من بطولة الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​، وتمثل بوسي شخصية فنانة مشهورة تشارك في لجنة تحكيم أحد برامج الهواة، وتدخل في نزاع بشكل متواصل مع زميلتها سيرين عبد النور في اللجنة. المسلسل من إخراج ​رندة العلم​، وكتابة مجموعة من المؤلفين هم ​سارة فرج​، ​هند رضوان​، ​سما عبد الخالق​، ​إنجي القاسم​ و​جاد خوري​، ويشارك أيضاً في التمثيل ​​نبال عرقجي​​، ​​وسام فارس​​، دوري السمراني، ​ستيفاني عطا الله​ و​​مهيرة عبد العزيز​.

تتابعون تفاصيل لقاء بوسي في الفيديو المرفق.