تراند اليوم : روبي عملت قلق علي تويتر بسبب رقصها .. ومغردون : عاوزين حفلة

تصدرت الفنانة روبي لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بهاشتاج يحمل اسمها بعد رقصتها في حفل الـAfter Party لختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وأشاد رواد تويتر برقصة روبي الشهيرة من كليب أغنيتها “لية بيداري كدة” معلقين: ” أحلى واحده في الكون”،”ماتعمليلنا حفلة تانى يا روبي”، ملكة الإغراء للشعوب العربية، تريند روبي من بين أقوى التريندات بمصر وكل ذلك فقط بعد ظهورها ترقص عبر فيديو في إحدى الحفلات”.

يذكر أنه لم توجه دعوات للصحفيين المصريين لحضور الحفل الذي شارك في إحيائه المطرب مصطفى شوقي، بغناء أغنيته الأخيرة “ملطشة القلوب” التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، كما شاركت الراقصة دينا بوصلة رقص أيضا أشعلت السوشيال ميديا.

يذكر أنه اختتمت مساء الجمعة الماضية، الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم حلا شيحة، وشيرين رضا، وإنجي المقدم.