تراند اليوم : الملافظ سعد..عمرو أديب بيدافع عن شيرين : براحة عليها شويه مكنتش تقصد

لا تزال أزمة التصريحات الأخيرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، تثير الكثير من الجدل، لا سيما وأن شيرين معروف عنها الوقوع في أزماتها كثيرة بسبب تصريحاتها.

علق الإعلامي عمرو أديب على أزمة تصريحات شيرين الأخيرة، خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شخص أن يدافع عما قالته شيرين، لكن لا بد أن نفهم القصد والمعنى وراء ما قالته، مضيفا: “استخدام ألفاظ معينة بشكل معين بلا تفكير بيحط شيرين في مشاكل صعبة جدا، أنا كنت قاعد بتفرج على الحفلة وفهمت شيرين عايزة تقول ايه”.

تابع: “كانت أمي الله يرحمها تقول الملافظ سعد، ممكن تقول حاجة يكون نيتك فيها لطيفة وظريفة بس تستخدم لفظ يبوظ الدنيا، وده اللي حصل مع شيرين امبارح.. شيرين بتقول إنه شيء جميل إنه نحب الرجالة ودول عسل وسكر وكل حاجة حلوة، لكنها استخدمت تعبير تقيل لما قالت عوانس”.

أضاف: “مش بدافع عنها ولا بقول استخدمت اللفظ صح.. لأنه شيء مهين لستات كتير أنا عارف، آه التعبير تقيل بس هي عايزة تقول إن الستات اللي معندهاش رجالة متعرفش نعمة الرجالة، فاستخدمت للأسف التعبير بتاع عوانس، اللي هو التعبير المذموم اللي عمل عند الناس نوع من أنواع الاستياء، هي بس خانها التعبير امبارح لكنها متقصدش تهين حد”.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور من خلال فيلم استعراضي غنائي.