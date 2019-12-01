تراند اليوم : عيد ميلاد الفنان خالد الصاوي – عايزين نشوف له عروسة

احتفل فريق عمل فيلم “صندوق الدنيا” بعيد ميلاد الفنان خالد الصاوي، بعد ١٨ ساعة عمل شاق من التصوير في شمس وحرارة مرتفعة ومشاهد أخرى ليلا في أجواء باردة ولكن اعرب “الصاوي” عن سعادته بهذه التجربة.

وأضاف “الصاوي” خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه متحمس لتجربة “صندوق الدنيا” وأنه لم يشعر كثيرًا بتعب التصوير نظرا لروح فريق العمل والتعاون بينهم وأيضا انه تجربة مميزة ودور مختلف عما قدمه من قبل وسيكون مفاجأة بقيادة المخرج عماد البهات.

من ناحية أخرى بدأ الفنان عمرو القاضي، والفنانة فرح يوسف، تصوير مشاهدهم في الفيلم منذ يومين بأماكن مختلفة بمنطقة وسط البلد، حيث أكدوا أن العمل مختلف وهناك العديد من المفاجأت خلال الفترة المقبلة.

وحرص المخرج عماد البهات، منذ بدء تصوير الفيلم على اختيار أماكن التصوير بعده اماكن متفرقه بوسط البلد ورفض فكرة البلاتوه او التصوير في استديو ليضمن مصداقية القصة ولكي يشعر المشاهد انه يعيش مع الفيلم في أجواء حية.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات