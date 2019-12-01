بعد تسريب فيديو اباحي للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 12:54 مساءً - انتشرت، اليوم الاحد، صور وفيديوهات فاضحة مسربة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ “جوهرة”.

تم تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وأصبح اسم “جوهرة” ضمن الأكثر بحثا عبر Google كما بدأ البعض يبحث عن هوية الشاب الذي ظهر معها في الفيديو.

وفي مفاجأة جديدة، خرج الشاب الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات عن صمته وظهر في بث مباشر عبر حسابه على انستغرام أوضح فيه أنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أي شيء مشين والصور والفيديوهات ما هي إلا لتخليد بعض الذكريات معا.

وكشف الشاب الذي، خالد أحمد، أن سبب تسريب هذه الفيديوهات هو سرقة هاتفه، مؤكدا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات.