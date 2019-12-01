هند القحطاني تثير الجدل مجددا برقصة الشورت القصير.. صورة

الأحد 1 ديسمبر 2019

أثارت الناشطة السعودية، هند القحطاني، الجدل مرة أخرى بفيديو جديد عبر قناتها في تطبيق "سناب شات" تظهر فيه وهي ترقص مرتدية "الشورت" القصير.

وبدت هند في مقدمة الفيديو وكأنها تعتذر، ولكن بسخرية، حيث كتبت: "أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار عن المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءكم، وشوه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم".

وأضافت قائلة: "لذلك في سنابات قادمة سأوجه لكم مقطعا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وأدمع عيني"، وأتبعت المقدمة بمقطع رقص ظهرت فيه ترتدي "هوت شور" وملابس ضيقة تظهر أجزاء جسمها.

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وكانت القحطاني تعمل مدرسة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أنها ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها للرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي "الحجاب".