قيس الشيخ نجيب يستذكر والده بكلمات مؤثرة.. بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: إستذكر الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، والده الممثل والمخرج السوري الراحل محمد الشيخ نجيب، بالذكرى السابعة لوفاته، وذلك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب نجيب: “الله يرحمك يا شيخ الشباب وبعد سبع سنين على رحيلك بيبقى ذكرك دفا و محبة و غصة كبيرة. محمد الشيخ نجيب الزمن الجميل يلي ما عاد يتكرر،الذهب العتيق بزمن المعادن الرخيصة،الروح الطيبة الحقيقية يلي ما عرفت تكذب عحالها و عيلي حواليها . أبو قيس مكانك محفور غميق بالروح”.

يُذكر أن نجيب كان قد شارك خلال الموسم الدرامي في عام 2019، بعملين هما “مسافة آمان” و”حرملك”.