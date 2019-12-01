ما حقيقة تقرّب مايلي سايرس مجدداً من طليقها ليام هيسمورث؟

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت تقارير صحفية أجنبية أن النجمة مايلي سايروس، تحاول إستعادة علاقتها الجيدة بزوجها السابق النجم ​ليام هيمسورث​، كما أكد مصدر لموقع “STAR” أن مايلي حزينة لما وصلت اليه الأمور، وهي ترغب في إستعادة زوجها من جديد، فهي كانت تتصرف بجنون في الأونة الأخيرة، لكنها في أعماقها تحب ليام.

لكن موقع “جوسيب كوب” نفى هذا الأمر، وبدليل أن مايلي تظهر باستمرار مع صديقها كودي سيمبسون، وإحتفلت معه منذ عدة أيام بعيد ميلادها الـ27.

يُذكر أن مايلي كانت قد خضعت في الأونة الأخيرة لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وهي ممنوعة من الكلام لعدة أسابيع ، لحين تماثلها الشفاء.