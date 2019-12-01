ليوناردو دي كابريو ينفي صلته بحرائق الأمازون كما اتهمه رئيس البرازيل

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى الممثل الأميركي، ليوناردو دي كابريو، السبت، أن يكون ساعد في تمويل مجموعات يُزعم أنها مرتبطة في حرائق الغابات المطيرة في الأمازون كما اتهمه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو. وقال الممثل البالغ 45 عاماً في بيان عبر “إنستغرام”، “لم نمول المنظمات المستهدفة، مع أنها تستحق الدعم”.

وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية، الخميس، اتهم بولسونارو دي كابريو “بالمساهمة في الحرائق في الأمازون” من خلال التبرع بنصف مليون دولار إلى مجموعة قال إنها بدأت حرائق في هذه الغابات لاستقطاب التبرعات.

ولم يورد بولسونارو أي دليل، واكتفى بالقول إن دي كابريو خصص نصف مليون دولار “للأشخاص الذين يشعلون الحرائق”.

وكرر الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الاتهامات الجمعة.