أيام وحياة عمر الشريف يحصد جائزتي ملتقى القاهرة السينمائي الدولي

نقلنا لكم – بتجــــــرد: حصد الفيلم المصري السويدي المشترك “أيام وحياة عمر الشريف“ على جائزتين في ملتقى القاهرة السينمائي الدولي أولهم جائزة عينية في المزج الصوتي من سامي غربي، الشريك ومصمم الصوت في Auditorium 7.1، ومدتها 15 يوماً، ما يعادل 12.000 دولار، الفيلم من إخراج أكسل بيترسن ومارك لطفي والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور.

الجائزة الثانية Ergo توزيع الفيلم في العالم العربي بما يضمن حداً أدنى 30 ألف دولار لصُنَّاع مشروع الفيلم الوثائقي المصري السويدي في مرحلة التطوير “أيام وحياة عمر الشريف” للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفي والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور.

ومنحت جائزة السينما العراقية، وقيمتها 5000 دولار إلى مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير “سكن للمغتربات” للمخرج ناجي إسماعيل.

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وحصد جائزة شبكة راديو وتلفزيون العربART وقيمتها عشرة آلاف دولار، مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير “ليلى وأنا” للمخرجة ماغي مرجان.

وجائزة مركز السينما العربية دعوة منتج مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير “شميم” للمخرج كريم رحباني للمشاركة في روتردام فيلم لاب 2020.

يذكر أن جوائز ملتقى القاهرة السينمائي تنافس عليها 16 مشروعاً تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وتنتمي المشروعات إلى مصر ولبنان والأردن واليمن و​فلسطين​ والعراق و​سوريا​ وتونس. لجنة التحكيم ضمت السيناريست المصرية مريم نعوم، إيدا مارتينز ومستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية جورج ​ديفيد​.