جانيت جاكسون تعود إلى حقبة الثمانينات في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: عقدت جانيت جاكسون جلسة تصوير خاصة بالعدد القادم من مجلة Harper’s bazaar في Vietnam، ظهرت فيها بستايل مميّز، حيث اعتمدت في الصور blazer وقبعة من المخمل باللون الخمري وأضافت الـpolka dotted scarf بالأبيض والأسود.

كما وكشفت جاكسون عن خمس إطلالات أخرى تميّزت جميعها بالـvintage touch حيث أعادتنا إلى أيام الثمانينات، ولكنها نسقتها بطريقة عصرية. أبرزها التي اعتمدت فيها إطلالة باللون الأسود وأضافت القبعة المزينة بـchain ذهبي. وبالرغم من عدم ظهور الـoutfit كاملًا في الصورة إلّا أنّ الريشة الذهبية التي تحملها توضح أنّه vintage style.

أما في هذه الإطلالة، أضافت twist مميّز على الفستان الأسود الطويل والـblazer السوداء من خلال الـleather gloves باللون الأحمر. كما وأضافت قبعة من نقشة الـleopard وعقد ذهبي طويل.

كما واختارت نشر صورة بالأبيض والأسود وهي جالسة في سيارة حيث إعتمدت الـfascinator hat. وفي المنشور نفسه نشرت صورة لإطلالة كاجول بـcheckered blazer مع beret.

والقبعة كانت الأبرز في كلّ الإطلالات إلّا في صورة الغلاف التي أظهرت جانيت خلالها الـcurls من خلال messy bun واختارت مكياج بسيط ارتكز على الـEye-liner وطلت في هذه الصورة بـoutfit من الريش باللونين الأخضر والأحمر.