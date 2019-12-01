ختام مهرجان القاهرة يعيد روبي للغناء – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدّرت الفنانة المصرية روبي قائمة الأكثر تداولاً على مواقع البحث، بعد أن شاركت الإعلامية إنجي علي جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع مصوّر للفنانة روبي وهي ترقص على أشهر أغانيها، مثل: “ليه بيداري كده”، و”يا الرموش” و”إنت عارف ليه”، وغيرها الكثير من الأغاني.

المقطع تم تصويره خلال الحفل، الذي أقامته الإدارة المنظمة للدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عقب الختام، حيث تم تنظيم حفل خاص “after party“، يضم مجموعة من نجوم المهرجان، أقيم بأحد الفنادق الكبرى عقب حفل توزيع جوائز المهرجان والإعلان عن أسماء الفائزين.

وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، الذين قدموا عددًا من الفقرات الفنية، من بينهم، الراقصة دينا، الفنان مصطفى شوقي صاحب أغنية “يا ملطشة القلوب”، وكان عدد كبير من نجوم الفن قد حرصوا على حضور الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينهم ليلى علوي، أحمد فهمي، عبير صبري، ميس حمدان، بسمة، رانيا يوسف، رزان مغربي، سيد رجب، خالد سليم، رشا مهدي، السيناريست إنجي علاء، شيرين رضا، حنان مطاوع، هنا شيحة، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

وحققت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نجاحًا كبيرًا، بعد أن قدمت 150 فيلماً من 63 دولة أوروبية وإفريقية وعربية، ومنح المهرجان المخرج شريف عرفة جائزة النجمة فاتن حمامة، ونظمت إدارة المهرجان ندوة فنية كبيرة لشريف عرفة؛ تحدث من خلالها عن مشواره الفني الكبير، الذي قدم من خلاله مجموعة من الأعمال السينمائية المميزة، والتي كان آخرها فيلم “الكنز” الذي أشاد به جميع النقاد.