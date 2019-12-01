ذا فويس: سميرة سعيد تقدّم الورود.. وراغب علامة "ما بستغني" عن أحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الثالثة من مرحلة العروض النهائية من برنامج "ذا فويس" والتي عُرضت يوم أمس العديد من الأحداث الشيقة، وانتهت الحلقة بخروج 4 مُتسابقين، أي مُتسابق من كلّ فريق بعد مُنافسة مع بقية أعضاء الفريق المكوّن من "4" واختيار المدرب لـ 3 من أجل الاستمرار معه في المنافسة ومغادرة الأخير.

قدّم المتسابقون الـ 16 أفضل ما عندهم في المنافسة، إلا أنَّ قوّة المواهب وضعت الحكام في مواقف محرجة من أجل إخراج المُتسابق الأقل بين الأربعة.

وأطلّ الفنان اللبناني راغب علامة بالنظارة الطبية، فيما تألقت أحلام بفستان من اللون الكحلي، واختارت سعيد إطلالة كاملة باللون الأسود.

وخلال الحلقة قدّم علامة التهنئة للفنانة الإماراتية أحلام على أغنيتها الجديدة "ما بستغني"، ليُضيف قائلًا لها: "واحنا ما بنستغني عنك".

وخرج من المنافسة 4 متسابقين وهم: كلارا عطالله من فريق الفنانة سميرة سعيد، وبهاء خليل من فريق الفنان محمد حماقي، ويوسف هنا من فريق الفنانة راغب علامة، والمستابق ابراهيم مشولي من فريق الفنانة أحلام.

كما قامت أحلام خلال الحلقة بتقبيل بطن المتسابقة رباب والحامل بأشهرها الأخيرة تعبيرًا منها عن إعجابها بأدائها المميز بالرغم من حملها.

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ومن أبرز الأحداث التي شهدتها الحلقة نسيان المتسابقة حفيظة من فريق حماقي لكلمات الأغنية، مما تسبّب بتوترها، إلا أنَّ حماقي لم يتردد في اختيارها للاستمرار معه بالرغم من نسيانها كلماتها لتكون الأولى ضمن فريقه وهو ما أثار حماسة الجمهور.

فيما قررت سميرة سعيد تقديم باقة ورد للمتسابقة سندي بسبب أدائها المميز على المسرح، مُتغزلة بها وبما قدمتها لتختارها دون تردد من أجل الاستمرار في المراحل المقبلة معها.

هذا وصدمت سعيد الجمهور بعد استبعادها كلارا لصالح المتسابق السوداني ماهر، وذلك بسبب تغزّلها الكبير بأداء كلارا ووصفها بـ "الوحشة"، لكنّ سعيد بررّت السبب أنّها تبحث عن شخص يقدّم لها شيئًا جديًدا على المسرح، بالإضافة لتقارب أدائهم جميعًا.

ويتأهل بذك 12 مُتسابق إلى مرحلة العروض النهائية الرابعة، والتي سيغادر فيها أيضًا مُتسابق من كل فريق، وذلك تمهيدًا للحلقة النهائية من البرنامج والتي يتوّج فيها مُتسابق واحد.