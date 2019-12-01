فوز العتيبي تتعرّض للهجوم مجددًا بسبب العباءة.. تعرّفي على التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الناشطة السعودية فوز العتيبي، إن إحدي السيدات قامت بالتعدي عليها أثناء جلوسها مع بعض أصدقائها الأجانب، بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة، الأمر الذي أثار غضبها الشديد.

ونشرت فوز تدوينة عبر حسابها الرسمي "تويتر" قائلة: "‏يمكن هذي عاشر مرة تجي وحده تتهجم علي عشان بدون عباية رغم إن المكان اللي أكون فيه مليان أجنبيات بدون عباية وأجسامهن ملفتة وأنا نتفه أمانه ليش حنا نحترم الأجانب ونكره بعض؟!!".

وانقسم متابعو الناشطة السعودية ما بين مؤيد للموقف وآخر معارض، فبالعض رأى أنها حرية شخصية وأن مثل هذا الموقف يمثل تخلفًا حضاريًا وتشددًا في الدين، في حين عارض البعض، مطالبين إياها باحترام عادات وتقاليد مجتمعها، لأنها بذلك تكون مثالاً سيئًا للسيدات والفتيات.

يُذكر أن فوز العتيبي، مُنعت من التجول بأحد المنتجعات بالعاصمة الرياض، لعدم ارتدائها عباءة، الأمر الذي أشعرها بالضيق.

وغردت العتيبي عبر صفحتها بـ"تويتر" قائلة: "قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسة بالغرفة لحين سجلت خروج مبكر هل فعلًا العباية إجبارية عندكم؟".

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وعُرفت فوز على السوشال ميديا بصاحبة الشروط الستة للزواج، حيث أشعلت الجدل بين المغردين والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما كشفت عن شروطها لإتمام الزواج من حبيبها أحمد الموسى، الذي وافق عليها.

وقامت فوز بنشر صورة عقد قران عبر تويتر - بيّنت من خلاله شروطها لإتمام الزواج، أرفقتها بتعليق تؤكّد فيه أن الزواج جاء بعد قصة حب، ثم ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارتها ببهجة بعد مراسم زفافها

وكانت الشروط أولها أن تحصل على خادمة، ومنزل مستقلّ في العاصمة السعودية الرياض، والشرط الثالث أنْ لا يؤذيها بالقول أو الفعل، وكذلك أن لا يتزوج عليها.

وينصّ الشرط الخامس في بطاقة الفحص الطبيّ الصادرة عن مستشفى محافظة شرورة العام بالمملكة السعودية أن يكون تعويض الطلاق في حال حدث من دون موافقة فوز مبلغ 500 ألف ريال سعودي، أمّا الشرط السادس والأخير، فقد تمثّل بأن لا يمنعها من حقوقها النظامية التي ينصّ عليها القانون.