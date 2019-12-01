عاصي الحلاّني يُهدي أغنيته الجديدة للوطن العربي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان عاصي الحلاني أغنيته الوطنية الجديدة "قصيدة الوطن" على طريقة الفيديو كليب. علماً أنها من ألحانه، وكلمات عمر الفرا، توزيع موسيقي طوني سابا وإخراج عادل سرحان.

ولقد نشر مقاطع ترويجية من الكليب عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وعرّف بالعمل الجديد على طريقته. فأهدى الأغنية "إلى جميع الدول العربية" داعياً لمشاهدة الكليب كاملاً على YouTube قناة روتانا. علماً أن الأغنية المصورة تتضمن مشاهد مؤثرة وقاسية من الحروب. وتنقل معاناة الناس في أرجاء الوطن العربي. إضافة إلى لقطات من معالم سياحية، وتتحدث عن ألم الغربة والفراق. كما يتضمن الكليب مشاهد للممثلتين اللبنانيتين ختام اللحام وكارمن لبّس وللممثل أحمد الزين من فيلم خلّة وردة اللبناني.



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