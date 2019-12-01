شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل فى أبو ظبى لحضور منتدى المواطن العالمى بعد مغادرتها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة العالمية ناتالى إيمانويل بطلة مسلسل Game Of Thrones، صورة جديدة لها من أبو ظبى، وذلك بعد مغادرتها الأراضى المصرية أمس السبت، لحفل استقبال منتدى المواطن العالمي.



ناتالى إيمانويل

وعلقت إيمانويل على الصورة التي نشرتها من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام قائلة: "وصلت أبو ظبي أمس لحضور حفل استقبال منتدى المواطن العالمي، في القصر الرئاسي، كانت أمسية جميلة مع أشخاص رائعين من جميع أنحاء العالم، ومثيرة للاهتمام. شكرا لاستضافتي، وهذه ليست المرة الأولى لي هنا. لقد قمنا بتصوير فيلم Furious 7 منذ ما يقرب من 6 سنوات في أبو ظبى، ولكننى شعرت بالحزن بسبب وجودى هنا في ذكرى وفاة "بول واكر"، ولكننى استمتعت بالتصوير هنا، لكنني لا أنسى الوقت الصعب الذي مررنا فيه كـ إنتاج وعائلة من الفيلم.. إننا نفتقدك".



ناتالى إيمانويل

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يذكر أن ناتالى إيمانويل كانت قد حضرت إلى الأراضى المصرية، لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، والذى أقيم الجمعة الماضية، كما شاركت إيمانويل في تقديم إحدى جوائز المهرجان.

كما أن إيمانويل قامت بزيارة العديد من الأماكن الأثرية المصرية، مثل أهرامات الجيزة، والمتحف المصرى، بالإضافة إلى زيارة مدينة الأقصر، والاستمتاع بالجو في الجونة.

يذكرأن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.