شعبان عبدالرحيم يغني على كرسي متحرك في موسم الرياض.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم إحدى الحفلات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض.

الفنان المصري أحيا الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وقد ظهر مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه شعبولا وهو يقدم أغانيه الشهير جالسا على كرسي متحرك.

وكان الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم قد تعرض مؤخرا لحادث، نقل على أثره لإحدى المستشفيات الخاصة، حيث أصيب بكسر في قدمه، وخضع بسببه لعدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناء على طلب الطبيب المعالج، والذي أمره بالمكوث في منزله لعدة أيام بعد مغادرته المستشفى.

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عبدالرحيم كشف تطورات حالته الصحية، في تصريحات سابقة، حيث أكد على أنه تعافى من الإصابة بكسر في قدمه، وأنه يستعد لمواصلة نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

وكان شعبان عبدالرحيم، قد تعرض منذ فترة ليست بالبعيدة لأزمة صحية ألزمته الفراش لمدة طويلة حتى ظهر منذ فترة قريبة بعد أن طرح أغنية تحمل اسم “حتة ممثل فاشل” والتي هاجم فيها أحد الممثلين الهاربين و المحرضين ضد الدولة.