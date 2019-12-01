بلقيس فتحي نجمة سمرات موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها الأخير في “موسم الرياض”، أعلنت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن استضافت النجمة بلقيس فتحي مجددًا في العاصمة السعودية، ضمن فعاليات الموسم.

ومن المقرر أن تحيي بلقيس واحدة من أجمل أمسيات “سمرات موسم الرياض”، في منتزه الثمامة البري، في محمية الملك خالد الملكية وذلك مساء 18 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وسيشارك في الحفل إلى جانب بلقيس فتحي كل من الفنان راشد الفارس والفنان حاتم العراقي.

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على صعيد آخر، تستعد بلقيس فتحي لتصوير عمل غنائي جديد خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشفت عن أنها تعقد جلسات تحضير مكثفة في ورشة عمل خاصة بالمشروع الفني المنتظر، ووعدت الجمهور بأنهم سيشاهدونه قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.