ليلة طربية خاصة لـ نبيل شعيل في موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: تألّق الفنان الكويتي نبيل شعيل، في حفله الغنائي بموسم الرياض، رافعًا التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي، بالذكرى الخامسة للبيعة. وقال: “أرفع أسمى التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الحزم، وقائد الشباب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأشعلَ “شعيل” أجواء الحفل بأغنية “يا دار” الوطنية والموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط تغنّي الجمهور بها، وتفاعلهم الكبير معها.

ودندن “بلبل الخليج”، بمجموعة من الأغاني التي يعشقها جمهوره، الذين استقبلوه بالمحبة في الرياض، ومنها أغاني “منطقي”، ”أحيان”، “سكة سفر”، و”يا شمس”، التي طلبها الجمهور مرتين، بعد أن غنّاه أول مرة، حتى أقسم الفنان شعيل “أنه قام بغنائها”.

وقال “شعيل” للجمهور: “اسمحوا لي أن أقول لكم مشكورين على حضوركم، وأنا اليوم بين أهلي وأحبائي، أنا اليوم في منطقة أموت فيها، وهي الرياض أعرفها شارع شارع وحارة حارة”. وأشادَ بموسم الرياض بهذه الكلمات: “موسم الرياض صار حديث العالم، واليوم تحقّق حلمي برؤية جمهوري الحبيب الذي أموت عليه”. وقدَّم لهذه المناسبة أغنية بكلمات :”مهما يقولوا الناس عن حبنا قالوا.. حب الملك سلمان باقي على حاله”.

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وفي موقف طريف، مازح الشعيل إحدى الحاضرات، وذلك بعد أن طلبت منه أغنية “خيانة”، فرد عليها: “عمرك 18 سنة.. ما زلتي صغيرة، وتطلبين أغنية خيانة، نصيحتي أن تسامحوا.. عيشوا واستمتعوا يحياتكم”. كما غنّى شعيل أغنية “وش مسوي مع غيري” التي ذكر أنها لبعض المتواجدين في الحفل وهم يعرفون أنفسهم. وتابع حديثه للجمهور: “استبعدت أغاني، ظنيت أنكم نسيتموها، ولكنكم تطلبونها.. ما شاء الله عليكم”.

الجدير ذكره أن أحدث أعمال نبيل شعيل الفنية، كان ميني ألبوم يحمل اسم “أفارق” ويضم ثلاث أغنيات هي، “أفارق” و”نعم ممكن” و”عزة النفس”، تعاون فيها شعيل مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في الوطن العربي ومن أبرزهم الأمير بدر بن عبد المحسن، الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، أحمد الصانع، عصام كمال، أدهم القفاري وفايز السعيد.