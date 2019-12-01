جمهور نوال الكويتية في موسم الرياض يختار قديمها وهي ترد: “زعلتوني”

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت الفنانة نوال الكويتية حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية. وهو الحفل الأخير في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في الموسم، الذي تم تمديد فعالياته حتى يناير 2020. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه. إذ أصبحت الرياض محط أنظار العالم.

ويأتي أهمية الحفل الذي شاركت فيه النجمة نوال الكويتية، مواطنها الفنان الكبير نبض الكويت النجم نبيل شعيل، في ظل مرور الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت نوال إنها “محظوظة، فدائمًا في كل حفل في المملكة العربية السعودية، تكون هناك مناسبة”. وأضافت: “واليوم مناسبة حلوة جدًا، وهي الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الله يطول في عمره ويحفظه، ويدوم عزكم في ظل الملك سلمان”.

وأكدت النجمة لجمهورها، أنها حضرت نفسها لغناء كل أغاني ألبومها الجديد، وأنها ستقدم كل ما يطلبه الجمهور. وامتد الحفل لما يقارب الـ3 ساعات.

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وجاءت فقرة الفنانة نوال الكويتية لختام هذه الليلة المميّزة. ورحبت بجمهورها، وقالت إنها تعشق جمهورها المتواجد كثيرًا كما مازحت الجمهورها قائلة: “تحبوا تسمعوا قديم أو جديد”، فردوا عليها: “قديم”، فقالت: “الجديد ما عجبكم..زعلتوني”، فردوا عليها: ”لا عجبنا”.

وقدمت “نوال” عددًا كبيرًا من أغانيها، منها “حبك عادي”، “على الأقل”، “مكانك مبين”، “السهر”، “يحرم عليك”، “ما مات حبي لك”، “أكو مثلك”. كما أدت أغنية “أنت سعودي”، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة، وهي الأغنية التي أشعلت أجواء الحفل.

الجدير ذكره أن نوال الكويتية طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد، “ألبوم الحنين”، ويتضمن 10 أغنيات، هي “الراية البيضاء” من كلمات واحد، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز، “أحبك بس” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم وRay Charhes، “السهر” كتابة بدر بن عبد المحسن، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، “عمري قصير” كلمات قوس، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم، “ما تشوف غلا” كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام شرايطي، ”على فرقاك” كلمات رحاب، ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل وإسماعيل تونش بلاك، “بكرة خير” كلمات خالد العوض، ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام الشكران، “مكانك مبيّن” كلمات عبد الله، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، ” يا أبو الشباب” كلمات عبد الله الملحم، ألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم، “عناد فيك” كلمات خالد العوض، ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس، “منت قاصد” كلمات قوس، ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم، “على الأقل” كلمات رحاب، ألحان الأنين وتوزيع بدر كرم.