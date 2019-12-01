محمد عبده يحقق أمنية طفلة صغيرة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق الفنان السعودي محمد عبده أمنية طفلة، تدعى الأميرة مسك، عبر تصوير فيديو معها باستخدام تطبيق “سناب تشات”.

والتقى “عبده” الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على “مسرح محمد عبده” في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة: “تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده”، وأُعجب فنان العرب بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: “الأميرة مسك”.

ثم رد محمد عبده: “الله.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك”. وقامت الفتاة باستخدام خاصية “الفلتر” خلال تصوير الفيديو.

وتم تتويج النادي الأهلي بلقب القاري الآسيوي، الذي يشجعه محمد عبده، خلال الحفل، كما تأهل النادي لكأس العالم للأندية.