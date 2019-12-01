محمد منير يصارح جمهوره بشأن مرضه – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أطل الفنان المصري، محمد منير، أمام جمهوره، للمرة الثانية، وهو يجلس على كرسي، أثناء إحيائه حفلا في نادي هليوبوليس الشروق.

وفي أول تعليق منه على مرضه، قال منير مخاطبًا جمهوره في الحفل: “أنا عندي مشكلة في مفصل الحوض”، وتابع ممازحًا: “اتركوني اتدلع عليكم شوية، شهر واحد بس وسأعود إليكم أفضل من لاعبي كرة القدم هذه الأيام”.

وكان أول ظهور لمحمد منير وهو يجلس على كرسي، خلال حفل تكريمه من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، الأول من شرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأعلنت مقدمة حفل مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تعرض محمد منير لإصابة انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، ولكنها لم تمنعه من إحياء حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ28.

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وأكدت مقدمة الحفل، أن محمد منير حرص على التواجد بحفل الافتتاح رغم إصابته، لإمتاع جمهوره والغناء معهم على المسرح الكبير.

وجلس محمد منير على كرسي في بعض فقرات الحفل، لتخفيف آلام الانزلاق الغضروفي الذي يعاني منه.