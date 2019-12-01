شيرين عبد الوهاب تصف منتقداتها بـ “العوانس”!

متابعة بتجـــــــــــرد: تثير النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل في كل مرّة تطلّ فيها على جمهورها بحفلاتها الغنائية، وهذه المرّة خرجت أخيراً بتصريحات لفتت من خلالها انتباه الجمهور.

وردّت شيرين أخيرًا بعدما أغضبت بعض جمهورها في حفلتها في “موسم الرياض” بسبب تصريحاتها في حفلتها السابقة في السعودية عندما قالت: “منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن”.

وللغاضبين منها فقالت: “الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة… عوانس. والرجالة دول عسل وسكر”. وأعاد منتقدو تصريحاتها تفعيل هاشتاغ “اخرسي يا شيرين” مرّة أخرى، رافضين وصفها النساء بالعوانس.

وفي تصريحات سابقة لشيرين، قالت: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه.. ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم.. خلاص رفعنا الراية البيضاء”، والتي سرعان ما أغضبت عدداً كبيراً من قبل السيدات اللواتي طالبنها بالاعتذار.