هل تتخلّى الملكة إليزابيث عن العرش لصالح الأمير تشارلز؟

متابعة بتجــــــــــرد: في مقابلةٍ أجرتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية مع المراسل الملكي “روبرت جوبسون”، صرّح الأخير أنّ الملكة إليزابيث تفكّر في التقاعد عن واجباتها الرسمية في عيد ميلادها الـ95 كي يتمكن الأمير تشارلز من تولي العرش.

وفي خلال المقابلة قال جوبسون: “إن الملكة اليوم تبلغ من العمر 93 عاماً، وفي عيد ميلادها الـ95، ستتخلى عن مهامها الرسمية، وهو العمر ذاته الذي تخلى فيه زوجها الأمير فيليب عن واجباته الملكية”.

وأضاف: “الملكة على دراية بعمرها وهي تريد أن تفسح المجال لإبنها وهذا ما ستفكر فيه بجدية بعد سنتين”.

وبحسب القواعد الملكية، لا يمكن للملكة إليزابيث الثانية أن تتقاعد من دون التنازل على العرش، ولكن يمكنها التوقف عن تولّي المسؤوليات الملكية إذا أصبحت صحتها تشكّل مصدر قلق.

والجدير بالذكر أنّ الأمير تشارلز،71 عاماً، وريث العرش، لُقبّ في السنوات الماضية بـ”الأمير الوصي” أو “ملك الظل”، وذلك بسبب توليه مسؤوليات عديدة بعد أن قررت الملكة إليزابيث أن تُخفض إرتباطاتها الرسمية تدريجياً عبر السنوات.