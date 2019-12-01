متابعة بتجـــــــــرد: تم ترشيح النجم المصري تامر حسني للفوز بجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” العالمية، المقرر إقامتها في السادس من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الحالي بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي ترشيح تامر للجائزة، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر، يتخذه الجيل الجديد مثالًا يحتذى بعد النجاح والتقدم الكبير الذي حققه في مسيرته كفنان.
“حسني” كان قد حصل على العديد من الجوائز المؤثرة ومنها: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة BIG APPEL كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يدخل مع بلده موسوعة “جينيس وورلد ريكوردز” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره.
وتعتمد جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” لأفضل فنان مؤثر فى العالم على القيمة الفنية، وسبق وحصل عليها بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دوني جونير.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن “لوحة باسم الفنان”، يوقع عليها عدد كبير من الجمهور والمحبين الذين تأثروا به من مختلف أنحاء بلدان العالم، سواء من خلال أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.
وأوجه تأثير تامر حسني، التي رشحته بقوّة للحصول على جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” عديدة، منها الأغاني التي قدمها وأبرزها أغنية “أنا مش عارف أتغير”، إذ أثرت إيجابيًا على عدد كبير من الشباب والفتيات، للتحسين من سلوكهم وتصرفاتهم وأغنية “الموضوع فيك” التي قدمها لمستشفى سرطان الأطفال، وأصبحت قوة دافعة لأصحاب هذا المرض، كذلك قصة كفاحه منذ بدايته الفنية والشخصية العنيدة التي يتمتّع بها، فظل يحارب من أجل حلمه بالنجومية حتى وصل إلى المكانة التي هو عليها اليوم كأفضل فنان عربي، وأيضًا المظهر والسلوك الذي يطلّ به سواء في أفلامه أو لقاءاته أو حفلاته، حتى احتذى به شباب كثير من مختلف الفئات العمرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني مرشّح لجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” كأفضل فنان مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.