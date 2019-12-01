تامر حسني مرشّح لجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” كأفضل فنان مؤثر

متابعة بتجـــــــــرد: تم ترشيح النجم المصري تامر حسني للفوز بجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” العالمية، المقرر إقامتها في السادس من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الحالي بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ترشيح تامر للجائزة، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر، يتخذه الجيل الجديد مثالًا يحتذى بعد النجاح والتقدم الكبير الذي حققه في مسيرته كفنان.

“حسني” كان قد حصل على العديد من الجوائز المؤثرة ومنها: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة BIG APPEL كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يدخل مع بلده موسوعة “جينيس وورلد ريكوردز” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره.

Advertisements

وتعتمد جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” لأفضل فنان مؤثر فى العالم على القيمة الفنية، وسبق وحصل عليها بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دوني جونير.