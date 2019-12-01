أحلام متألقة في “ذا فويس”: إطلالة جديدة أخرى تفيض أناقة

متابعة بتجـــــــــرد: تتألقق النجمة الإماراتية أحلام بإطلالات مُبهرة خلال السهرات الأسبوعية للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي”.

أحلام تألقت بإطلالة أكثر من رائعة في في الحلقة الثالثة من العروض النهائية للموسم الخامس من البرنامج بفستان برافق من اللون الملكي، وتسريحة شعر بسيطة ومميّزة، فبدت بغاية الجمال والأناقة.

وشاركت أحلام الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور لها من مسرح البرنامج، فحصدت آلاف “الإعجابات” والتعليقات التي أثنى من خلالها محبوها على رقيها.

ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

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على صعيد آخر، تحصد أحلام في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور في الخليج.

أغنية “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وتحصد منذ طرحها ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.