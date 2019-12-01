الفرنسية ماريون كوتيار تتحدث عن مسيرتها بمهرجان مراكش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن قسم "حوار مع" بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حاور الناقد السينمائي الفرنسي جون بيير لافوانيا، السبت، النجمة الفرنسية ماريون كوتيار، الحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة عام 2008 عن دورها في فيلم "الحياة الوردية" وقدمت خلاله شخصية المغنية الفرنسية الشهيرة إديث بياف.

وخلال الحوار تحدثت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار عن حبها للتمثيل منذ طفولتها، خاصة أن والديها كانا يعملان بالتمثيل، موضحة أنها كانت تسأل نفسها: كيف تصبح ممثلة؟ وأنها عرفت الإجابة عن السؤال بعد أن تعلمت كيفية تقمص الشخصيات.





وقالت كوتيار إنها تعلمت الكثير من تجربتها مع النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو في فيلم "استهلال" للمخرج كريستوفر نولان، مشيرة إلى أن التمثيل مع دي كابريو كان حلما يراودها في بدايتها، لكنه لم يعد حلما في الوقت الحالي.

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وأشارت كوتيار إلى أن من بين الأخطاء التي وقعت فيها ببداياتها الفنية أنها كانت تعرض نفسها على المخرجين وتطلب العمل معهم، مشددة على أن تجسيدها شخصية المغنية الفرنسية إديث بياف في فيلم "الحياة الوردية" كان له تأثير كبير في حياتها، وأنها كانت تبحث في كل تفاصيل حياتها قبل بدء تصوير الفيلم.

من جهة أخرى، حرصت ماريون كوتيار على حضور عرض فيلمها "ماكبث" مساء السبت، في ساحة جامع الفنا، حيث حضر العرض جمهور كبير من أبناء مدينة مراكش الذين صفقوا طويلا للنجمة الفرنسية.



