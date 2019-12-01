أحمد ماهر في "حارة الحب" ببورسعيد ومدن القناة

يتوجّه الفنان القدير أحمد ماهر إلى مدينة بورسعيد ومدن القنال خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لعرض مسرحيته الجديدة "حارة الحب"، بمشاركة الفنان أحمد الكحلاوي وعدد من الوجوه الشابة.

وقال ماهر، إن المسرحية تهدف إلى بث روح التسامح والحب بين المصريين، مضيفا أن الحارة في المسرحية ترمز إلى مصر، حيث يتناول العمل جميع أطياف المجتمع المصري بمختلف انتماءاتهم وأفكارهم.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد ماهر عرض مسرحية "الملك مروان وحفيد طرزان" المخصصة للأطفال من سن 4 أعوام وحتى 14 عاما على مسارح عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن العمل يستهدف إنقاذ النشء من الملوثات السمعية والبصرية التي تحاصرهم يوميا، بمشاركة عدد من الفنانين الموهوبين.

وعن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.. أشار ماهر إلى أنه اعتذر عن عدم المشاركة في مسلسلين ضمن الماراثون الرمضاني، وذلك بسبب سوء النص الدرامي، على حد قوله، مؤكدًا أنه لن يشارك في أي عمل ينتقص من تاريخه الفني.

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