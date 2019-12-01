عمرو القاضي وفرح يوسف ينضمان لفريق عمل فيلم "صندوق الدنيا"منذ يومين

انضم الفنان عمرو القاضي، والفنانة فرح يوسف، لمفاجآت فيلم "صندوق الدنيا" وبدأ الثنائي في تصوير مشاهدهما منذ يومين بأماكن مختلفة بمنطقة وسط البلد، وأكدا أن العمل مختلف وهناك العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وحرص المخرج عماد البهات، منذ بدء تصوير الفيلم على اختيار مواقع التصوير بعدة اماكن متفرقة في وسط البلد ورفض فكرة البلاتوه او التصوير في استديو ليضمن مصداقية القصة ولكي يشعر المشاهد انه يعيش مع الفيلم في أجواء حية.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص الاجتماعية ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع مواقف الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف ويضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "Kemet Film Production".

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