الفنان الشاب محمد حسن يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد المطرب الشاب محمد حسن لتقديم أغنية جديدة مع شركة "captain media"،حيث تعاون محمد حسن مع الشركة في أكثر من عمل، وكان التعامل الأول في عام 2018 في أغنية "مفيش زيك" التي صدرت في عيد الحب، حيث حققت نجاحا باهرا وتجاوزت مليون مشاهدة.

وجاء التعامل الثاني في أغنية "بلد الأمان" حيث جاءت الأغنية كهدية للجيش المصرى العظيم ولشعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث حصدت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وهي من ألحانه وكلمات حمادة العسكري وتوزيع سامح باكو.

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