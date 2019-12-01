أولى حلقات "كلمة ورد غطاها" لعمرو الليثي عبر أثير الشرق الأوسط الأحد

تبدأ الإذاعة المصرية بث أولى حلقات البرنامج الجديد "كلمة ورد غطاها" للإعلامي عمرو الليثي، عبر أثير شبكة الشرق الأوسط، في الثامنة من صباح الأحد المقبل، ويعاد إذاعته في الرابعة عصرًا من الأحد إلى الخميس.

وكواليس الحلقة الأولى تأتي في إطار تجربة إذاعية جديدة "سيمي دراما" تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط وساخر.

والحلقة الأولى تتناول شخصية "الجار الوهمي" وهو الشخص الذي يقابلك ويوجه اللوم والعتاب ليك انتا مش فاكرني، وانا حبيبك، ويظل يتحدث معك وانتا لا تعرفه ويتسبب في تأخيرك عن العمل.. ويقوم الفنان أحمد صيام بتقديم شخصية الجار الوهمي في الحلقة الاولي ويحاوره الإعلامي د. عمرو الليثي.

البرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك في التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها وكيفية التصدى لها وعلاجها.

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"كلمة ورد غطاها" تذاع أولى حلقاته عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط الأحد المقبل الساعة الثامنة صباحًا ويعاد الساعة الرابعة عصرًا من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا.

وكان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد اتفق مع الإعلامي عمرو الليثي على تقديم برنامج إذاعي يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط.

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