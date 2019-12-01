هيفاء وهبي تنتهي من تصوير مشاهد إمبابة في "أشباح أوروبا"

انتهت الفنانة هيفاء وهبي من تصوير مشاهد إمبابة في أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، ويشاركها في المشاهد الفنان مصطفى خاطر والفنان أحمد الفيشاوي، ولأول مرة تخوض هيفاء وهبي تجربة الأكشن والمطاردات في السينما.

وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية والمنافسة به في موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصوير النصف الثاني من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى في أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

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