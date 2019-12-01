كارمن سليمان تطرح أغنية "لازم تغيب" على يوتيوب

طرحت الفنانة كارمن سليمان، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "لازم تغيب" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "لازم تغيب" من كلمات محمد الغرير، ألحان وتر، توزيع رأفت، وتريات تامر فيظي، جيتار شريف فهمي، إيقاع هاني الدوسري، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام مصطفى جاد.

يشار إلى أن "كارمن" انتهت مؤخرا من تصوير كليب "بصاتك" من كلمات سامي على، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز ومن إخراج أمير الرواني وتطرحه خلال الفترة المقبلة، وتحضر أيضا لألبوم خليجي الجديد

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