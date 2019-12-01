رامي عز الدين عبد الله الوريث الشرعي للراحل هيثم أحمد زكي

أصدرت الدائرة ٢٣ بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامى عز الدين عبدالله.

وقالت المحكمة أنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامى عز الدين عبدالله محمد.

وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضا والباقي تعصبيا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبه سوى من ذكر.

هيثم أحمد زكي توفي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من "الجيم"، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.

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