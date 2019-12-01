"استدعاء ولي عمرو" يثير الجدل بشأن حورية فرغلي

أثارت الفنانة حورية فرغلي جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا بعدما نشرت الإعلان الدعائي الخاص بفيلمها "استدعاء ولي عمرو" والذي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب.

وظهرت "حورية" من خلال الإعلان الدعائي بتغيير واضح لأنفها والتي شوهتها عمليات التجميل الفترة الماضية بعدما تعرضت للكسر إلا أنه يبدو أن هذه المرة ظهر تحسن كبير في أنف حورية، الأمر الذي دفع الكثير من متابعيها للتوقع بأنها خضعت لعملية جديدة.

يشارك حورية فرغلي البطولة صبري فواز ومحمد لطفي ونخبة من النجوم ومن المقرر بدء عرضه بالسينمات خلال الفترة القادمة.

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