ماجي بو غصن تدافع عن حقها في تقبيل يد والدة زوجها

قررت الفنانة ماجي بو غصن مواصلة الاحتجاج على الإشكالات التي طالت منطقة عين الرمانة أو ‏الشياح ‏اللبنانية التي تسكن بها والدة زوجها. ‏ كتبت ماجي بو غصن عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات القصيرة توتير، قائلة: "أنا مسيحية وأفتخر، ‏زوجي مسلم وأفتخر، حماتي ساكنة بالشياح، أي عائق بيمنعني أوصل لعندها حتى بوس إيدها، رح نتفكن ‏تنتيف".‏

يذكر أن ماجي بو غصن شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "بروفا" مع أحمد فهمي وسام صباغ، نهلة ‏عقل ‏داوود، تأليف يُم ‏مشهدي، إخراج رشا شربتجي‎.‎ قد يهمك أيضا: خطأ جسيم في "مقلب" رامز جلال كاد أن يقتُل الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تصوير "بروفا" لـ ماغي بوغصن وأحمد فهمي مستمرّ

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