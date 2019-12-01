كريم قاسم يكشف تفاصيل "أوقات فراغ 2"

حرص الفنان كريم قاسم على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وصرح كريم قاسم،، أنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلمه «أوقات فراغ»، ومن المقرر المبدأ في تصويره خلاص الشهر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم قاسم، كان فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وباسم سمرة وأحمد داود وحقق نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي. قد يهمك أيضا: الفنان كريم قاسم يُعبر عن سعادته بنجاح "ليل خارجي" كريم قاسم لم يتأثّر في تنوّع الديانات داخل أسرته

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