شيرين رضا تشن هجومًا على "الطب البيطري" في مصر

شنت الفنانة شيرين رضا، الإثنين، هجومًا عنيفًا ضد هيئة الطب البيطري، بدعوى استخدامهما السم المحرم دوليًا في قتل الكلاب.

وفي تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، أكد شيرين أن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب للحيوانات، مطالبة برحمة الكائنات المسكينة.

وكتبت قائلة:" يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري الي جزارين النازية!! لان الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!! العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب".

قد يهمك أيضا:

شيرين رضا ويسرا تخطفان الأنظار بإطلالة سواريه

شيرين رضا تعلق على حادث قطار الغربية عبر "تويتر"