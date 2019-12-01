ماغي بوغصن تُطلِق حملة لدعم الاقتصاد اللبناني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استغربت الممثلة ماغي بو غصن السؤال حول شائعات طالتها بادعائها المرض بعد خضوعها لعملیةٍ جراحیةٍ دقيقة لإزالة الورم الحميد من الرأس. وردت باستياء في حديثها عبر برنامج arabwoodtv قائلة باللهجة اللبنانية العامية: "ھیدا بالنسبة لإلي خط أحمر..حدا بیعمل بروباغندا على حساب صحته؟! ورأت أن من يختلق الأزمات حول صحته ليس إلا مريضاً عقلياً".



يُذكر أنها أطلقت حملة لدعم الإقتصاد اللبناني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "تويتر". حيث طالبت "المغتربين اللبنانيين والأشقاء العرب" أن يسافروا إلى لبنان ويصرفوا الأموال فيه بهذه الفترة الصعبة لينعشوا الإقتصاد. وحثت اللبنانيين على شراء المنتجات الوطنية ودعم عملة بلدهم آملة من الجميع التفاعل لدعم الإقتصاد.