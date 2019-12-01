شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نيللى كريم وراء تأجيل تحضيرات مسلسل "النصابين" مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة نيللى كريم الجميع بإعلانها عن تعرضها لوعكة صحية الأيام الماضية، حيث أجرت عملية جراحية فى أمريكا لاستئصال ورح حميد فى عصب الوجه، وأعلنت عن تعافيها، وقدمت الشكر والتقدير لكل الأطباء التى أنقذت حياتها على حد وصفها عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" .
مرض نيللى كان وراء الإعلان عن استكمال تحضيرات مسلسلها "الناصبين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، وكان قد أعلن المنتج جمال العدل عن عودة استكمال تصويره الإيام الماضية بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، حيث أرجأ العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم تماماً .
مسلسل "النصابين" كان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .
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